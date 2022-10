Governo admite corrigir pensões caso inflação seja mais alta que o previsto

O ministro da Finanças admite corrigir o valor das pensões caso a inflação deste ano seja maior que o previsto. O Orçamento do Estado prevê ainda aumentos de 8% nas prestações sociais, como o abono de família ou o Rendimento Social de Inserção (RSI).

“Se a inflação em novembro for superior ao que está previsto relativamente às pensões, se vai haver correções? Sim”, garantiu.

Medina até preferia que não acontecesse, mas, caso a inflação seja superior aos 7,4% previstos pelo Governo para este ano, os pensionistas terão uma compensação.

"Que em qualquer caso será sempre uma correção pequena dados os valores que aqui estão em causa”, avisou.

Para além disso, prestações como o abono de família ou o RSI sobem 8%.

Os salários dos funcionários públicos também sobem. Está garantido um aumento de pelo menos 52 euros por mês. Mas tudo depende do que se ganha. Os aumentos variam entre os 2% e os 8%.

Vamos a contas

O funcionário público que hoje recebe o salário mínimo vai passar a ganhar 761 euros em 2023.

Já um funcionário que ganhe um salário de 2.570 euros, passa a ganhar 2.622 euros.

A medida custará 905 milhões aos cofres do Estado. Já no setor privado, o acordo traçado entre o Governo e os parceiros sociais prevê aumentos salariais de 5,1% no próximo ano, mas tudo depende da vontade das empresas.