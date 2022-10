PSD diz que proposta de orçamento tem "poucas novidades" e não implica crescimento económico

“É um Orçamento do Estado (OE) com poucas novidades”, afirmou o líder do grupo parlamentar social-democrata, na praia fluvial de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), onde acompanhou o presidente do partido no programa “Sentir Portugal”.

O líder do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, considerou esta segunda-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) entregue pelo Governo tem “poucas novidades” e não contribui para o crescimento económico do país.

Joaquim Miranda Sarmento enfatizou que “as perspetivas de crescimento para o próximo ano são desanimadoras” e, com este OE 2023, “Portugal vai continuar a divergir dos ses principais concorrentes na União Europeia”.

Como segunda nota, o líder parlamentar do PSD argumentou tratar-se de um orçamento “que continua o empobrecimento a que o país tem assistido nos últimos anos, e em particular em 22, mas que, infelizmente, se vai mater em 23”.

“Esse empobrecimento será generalizado para a maioria dos portugueses, sejam pensionistas sejam portugueses na vida ativa”, acrescentou.

O terceiro ponto a que o líder do grupo parlamentar aludiu foi o argumento de que esta proposta contém “muitas promessas, como é timbre dos orçamentos do PS”.

“É um orçamento com muitas promessas, muitas medidas, muitos programas, mas depois, quando olhamos para a execução daquilo que são os orçamentos do PS, vemos que a execução fica muito aquém daquilo que [são] as promessas, nomeadamente no investimento público, mas também no apoio às famílias e às empresas”, afiançou.

Miranda Sarmento insistiu ainda que a proposta do Governo socialista do OE 2023 não altera a “política económica dos últimos sete anos que tem levado Portugal a divergir face aos restantes países da União Europeia”.

“Em 2015, éramos o 18.º em termos de riqueza per capita” e, agora, “estamos a caminho de sermos o 22.º e não vemos no OE2023 essa mudança de política económica, infelizmente para o país”, afirmou.

Questionado pelos jornalistas sobre quais seriam as prioridades do seu partido para um OE, Miranda Sarmento disse que, se o PSD “estivesse a construir o orçamento”, este seria “virado para a competitividade da economia, para a produtividade” e para o “crescimento económico”.

“Porque sem crescimento económico e sem criação de riqueza não é possível pagar melhores salários e também não há receita fiscal para melhorar os serviços públicos, sem esta necessidade que o Governo tem tido nos últimos anos, em particular agora em 2022 e 2023, desta voracidade fiscal a que os portugueses estão sujeitos”, argumentou.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, dedica esta semana a Évora, com o programa "Sentir Portugal", que arrancou hoje na sede distrital e, depois, 'rumou' a Reguengos de Monsaraz, mas que, até sexta-feira, o levará à totalidade dos 14 concelhos do distrito.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) foi hoje entregue no parlamento, prevendo que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto.

O Governo visa reduzir o peso da dívida pública de 115% do PIB para 110,8% em 2023 e projeta que a inflação desacelere de 7,4% em 2022 para 4% no próximo ano.

A proposta vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.