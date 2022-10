A proposta de Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano começou a ser debatida na generalidade esta quarta-feira e prossegue hoje, terminando, mais logo, com a votação. A aprovação, essa está desde já garantida, graças à maioria socialista no Parlamento. Acompanhe a discussão, em direto e ao minuto, com a SIC Notícias.