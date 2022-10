"Quem pensa como a direita governa como a direita", a critica do BE

O encerramento do debate do OE2023 na generalidade pela deputada do BE foi marcado por muitas críticas dirigidas diretamente ao primeiro-ministro, António Costa, considerando que "o Governo é como a Rainha Vermelha da Alice no País das Maravilhas" por dizer, como ela, que "a verdade é o que eu quero que seja".

"Neste orçamento, o próprio Governo anuncia que a conta dos 13 anos [da sustentabilidade da Segurança Social] era uma aldrabice. O senhor primeiro-ministro não gosta da palavra, mas é o mínimo que se pode dizer sobre uma conta falsificada para impor um corte às pensões futuras! É aldrabice, sim", reiterou.

Para a dirigente bloquista, é compreensível "o sufoco da direita por falta de espaço político" porque "a concorrência do PS à direita é feroz neste orçamento".

"Senhor primeiro-ministro, quem pensa como a direita governa como a direita, a frase é sua e referia-se ao seu antecessor no PS, quando este acordou com a direita uma reforma do IRC. Uma das principais medidas dessa reforma era o aumento do prazo da dedução de prejuízos fiscais", recordou, considerando que Costa "tinha razão" quando se opôs a este acordo.

Concordando que o chefe do executivo possa "achar inconsistente e lamentável que a direita não aprove estas medidas de direita", Mariana Mortágua pede a Costa que "não se espante que a esquerda continue a ser o que é".