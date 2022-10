Montenegro: "Este orçamento merece chumbo" pela "imoralidade na cobraça de impostos"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considera que o Orçamento do Estado apresentado pelo Governo merece ser chumbado por causa dos impostos que cobra.

No retrato do país feito pelo PSD há pobreza a chegar a quase 2 milhões de portugueses, falta de médicos e falta de professores e um Governo dissimulado.

"Nunca dizem a verdade toda. E quando querem anunciar alguma coisa fica tudo pela metade. (...) Esta forma dissimulada, matreira de fazer política não enobrece a política, não enobrece o Governo, não dá confiança."

Luís Montenegro duvida do que é dito pelo Governo e desconfia até do acordo alcançado entre Portugal, Espanha e França para as interconexões.

No discurso de 45 minutos, na conferência organizada pela JSD, faltou apenas pedir a maioria absoluta. Não o fez, mas a intenção anda por aí.

No programa da SIC Notícias Expresso da Meia-Noite, o vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, afirmou que o partido está a trabalhar para “maioria e governar sozinhos”.