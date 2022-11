O presidente da Assembleia da República protagonizou, esta quinta-feira, um incidente, no mínimo insólito, com um agente da autoridade no início do plenário, pedindo-lhe por três vezes para abrir as galerias do Parlamento e afirmando que a sua ordem tinha "de ser cumprida imediatamente".

No início do quarto dia de votações na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023, Augusto Santos Silva pediu, como habitualmente, que os agentes da autoridade abrissem as galerias do Parlamento ao público.

Acontece que, o agente não o fez. Augusto Santos Silva reiterou o pedido, mas o agente continuou a não cumprir.

"Peço desculpa: há um senhor agente da autoridade à minha frente que não está a cumprir uma ordem minha. Eu determinei que as galerias fossem abertas ao público, e essa ordem tem de ser cumprida imediatamente", disse.

Em comunicado, o gabinete de Santos Silva desvalorizou o incidente e diz que se tratou apenas de uma "dificuldade técnica de comunicação", "sem outro significado".

Recorde-se que esta quinta-feira está marcada uma manifestação de polícias, que termina precisamente em frente ao Parlamento.