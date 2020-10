Em plena pandemia, a comunicação entre os hospitais e as autoridades de saúde nem sempre funcionou bem.

Muitos administradores hospitalares confessam que durante meses souberam das orientações através da televisão.

As falhas na comunicação são um dos grandes problemas analisados no segundo episódio da série Pandemia, em que a Grande Reportagem faz uma reflexão sobre as lições que aprendemos na primeira vaga e sobre os erros que podemos evitar no próximo inverno.