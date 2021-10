Pandora Papers: PCP recorda propostas apresentadas para travar esquemas financeiros

O Partido Comunista Português pede que sejam apuradas responsabilidades sobre o envolvimento de antigos governantes portugueses na ocultações de ativos em paraísos fiscais. Existem três políticos portugueses ligados aos Pandora Papers, nomeadamente Nuno Morais Sarmento, Vitalino Canas e Manuel Pinho.

Duarte Alves, do PCP, recorda as propostas apresentadas pelos comunistas para travar estes esquemas financeiros, desde a "criação de taxas especiais sobre as transferências offshore, a proibição de relações com offshores não cooperantes, a proibição de quaisquer apoios públicos a entidades em offshore".

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, juntamente com o jornal Expresso, tornou pública uma lista de 35 líderes mundiais e mais de 330 políticos e funcionários públicos que recorreram a companhias offshore e transações financeiras calculadas no valor de 10 biliões de euros.

