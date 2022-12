Presidente Marcelo recorda “extraordinário” Pelé que “encantou” o mundo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Pelé numa nota divulgada na página oficial da Presidência. O chefe de Estado português recorda o jogador “extraordinário” que encantou gerações.

“Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado com um dos maiores do mais popular desporto do mundo”, lê-se na nota.

Marcelo apresenta condolências “a todos os que choram a partida de uma lenda”, em particular ao povo brasileiro e aos familiares e amigos de Pelé.

O lendário Pelé, ícone do futebol brasileiro e do desporto mundial, morreu esta quinta-feira aos 82 anos, depois de um agravamento do estado de saúde nos últimos dias.

O “Rei”, como era conhecido no universo futebolístico, estava internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, estado de São Paulo, desde o dia 29 de novembro, após a deteção de um tumor no cólon, em setembro de 2021, e na sequência de uma infeção respiratória agravada pela covid-19.