Mãe de Pelé vai assistir ao cortejo fúnebre em casa

A Dona Celeste vai assistir ao cortejo fúnebre do filho, Pelé, quando passar pela sua casa, em Santos, noticia a Globo . A mãe do “Rei” do futebol, que faleceu esta quinta-feira, está a sofrer a perda do filho e não vai conseguir marcar presença no funeral, devido ao seu estado de saúde pela longevidade, fez 100 anos há um mês.

As cerimónias fúnebres começam no dia 2 de janeiro na Vila Belmiro, como Pelé desejava.

O lendário Pelé, ícone do futebol brasileiro e do desporto mundial, morreu esta quinta-feira aos 82 anos, depois de um agravamento do estado de saúde nos últimos dias.

O “Rei”, como era conhecido no universo futebolístico, estava internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, estado de São Paulo, desde o dia 29 de novembro, após a deteção de um tumor no cólon, em setembro de 2021, e na sequência de uma infeção respiratória agravada pela covid-19.