"O mundo todo chora a morte de Pelé", diz Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro diz que todo o país chora a morte de Pelé. O ainda presidente do Brasil recorda o momento em que privou com o jogador.

“Tive o prazer de conversar alguns minutos com ele. Uma pessoa simples – e todo o mundo sabe disso – e que levou o nome do Brasil aos quatro cantos do mundo. O mundo todo chora a morte de Pelé e nós lamentamos também”, disse Bolsonaro naquela que foi a última declaração enquanto Presidente do Brasil.