Hospital confirma morte de Pelé por "falência de múltiplos órgãos"

O Hospital Israelita Albert Einstein, onde Pelé estava internado, confirmou "com pesar" a morte do futebolista brasileiro, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia".

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15:27 [18:27 em Lisboa], em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”.

Em comunicado, o hospital "solidariza-se com a família e todos os que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol".

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein para tratamento de quimioterapia para tumor de cólon e tratamento de infeção respiratória. O seu estado de saúde agravou-se na última semana.