Os números que marcam a carreira do "rei" Pelé

O lendário Pelé, ícone do futebol brasileiro e do desporto mundial, morreu esta quinta-feira aos 82 anos, depois de um agravamento do estado de saúde nos últimos dias. Estes são os números que marcam a carreira do ex-futebolista.

1: Derrotas no Mundial, com Portugal (1-3), em 1966.

Derrotas no Mundial, com Portugal (1-3), em 1966. 2: Títulos na Taça Libertadores e na Taça Intercontinental.

Títulos na Taça Libertadores e na Taça Intercontinental. 3: Títulos mundiais conquistados.

Títulos mundiais conquistados. 4: Edições do Mundial em que participou e em que marcou golos.

Edições do Mundial em que participou e em que marcou golos. 5: Títulos na Taça do Brasil.

Títulos na Taça do Brasil. 6: Golos apontados no Mundial de 1958.

Golos apontados no Mundial de 1958. 7: Golos na Taça Intercontinental, em três jogos.

Golos na Taça Intercontinental, em três jogos. 8: Golos na Copa América, em seis jogos.

Golos na Copa América, em seis jogos. 10: Títulos no campeonato Paulista.

Títulos no campeonato Paulista. 11: Número de vezes que foi o melhor marcador do Campeonato Paulista.12: Vitórias e golos no Mundial.14: Jogos no Mundial.15: Jogos na Taça Libertadores.

Número de vezes que foi o melhor marcador do Campeonato Paulista.12: Vitórias e golos no Mundial.14: Jogos no Mundial.15: Jogos na Taça Libertadores. 16: Golos na Taça Libertadores.

Golos na Taça Libertadores. 17: Idade com que se sagrou pela primeira vez campeão do Mundo, em 1958.

Idade com que se sagrou pela primeira vez campeão do Mundo, em 1958. 18: Minuto em que marcou o golo inaugural da final do Mundial de 1970, à Itália (4-1).

Minuto em que marcou o golo inaugural da final do Mundial de 1970, à Itália (4-1). 28: Títulos conquistados.

Títulos conquistados. 30: Golos e jogos na Taça do Brasil.

Golos e jogos na Taça do Brasil. 34: Golos no campeonato brasileiro.

Golos no campeonato brasileiro. 37: Golos pelo Cosmos de Nova Iorque e na Taça de Prata/Roberto Gomes Pedrosa.

Golos pelo Cosmos de Nova Iorque e na Taça de Prata/Roberto Gomes Pedrosa. 49: Golos na Taça Rio/São Paulo.

Golos na Taça Rio/São Paulo. 53: Jogos na Taça Rio/São Paulo.

Jogos na Taça Rio/São Paulo. 57: Jogos na Taça de Prata/Roberto Gomes Pedrosa.

Jogos na Taça de Prata/Roberto Gomes Pedrosa. 64: Jogos pelo Cosmos de Nova Iorque.

Jogos pelo Cosmos de Nova Iorque. 75: Recorde de golos num ano, em 1958.

Recorde de golos num ano, em 1958. 77: Golos pela seleção do Brasil.

Golos pela seleção do Brasil. 83: Jogos no campeonato brasileiro.

Jogos no campeonato brasileiro. 92: Jogos pela seleção do Brasil.

Jogos pela seleção do Brasil. 410: Jogos no campeonato Paulista.

Jogos no campeonato Paulista. 467: Golos no campeonato Paulista.

Golos no campeonato Paulista. 767: Golos oficiais na carreira.831: Jogos oficiais na carreira.

Golos oficiais na carreira.831: Jogos oficiais na carreira. 1091: Total de golos pelo Santos (incluindo particulares).

Total de golos pelo Santos (incluindo particulares). 1116: Total de jogos pelo Santos (incluindo particulares).

Total de jogos pelo Santos (incluindo particulares). 1283: Total de golos na carreira (inscrito no Guiness World Records).

Total de golos na carreira (inscrito no Guiness World Records). 1363: Total de jogos na carreira (inscrito no Guiness World Records).

Total de jogos na carreira (inscrito no Guiness World Records). 1940: Ano de nascimento de Pelé, em 23 de outubro.

Ano de nascimento de Pelé, em 23 de outubro. 1956: Ano da estreia pelo Santos.

Ano da estreia pelo Santos. 1958: Ano da estreia no Mundial, com 17 anos.

Ano da estreia no Mundial, com 17 anos. 1962: Ano em que se sagrou bicampeão mundial.

Ano em que se sagrou bicampeão mundial. 1964: Ano em que marcou 8 golos num jogo, ao Botafogo de Ribeirão Preto.

Ano em que marcou 8 golos num jogo, ao Botafogo de Ribeirão Preto. 1970: Ano em que se sagrou tricampeão mundial.

Ano em que se sagrou tricampeão mundial. 1977: Ano em que se despediu do futebol.1999: Ano em que foi eleito o melhor jogador do Século XX.

Ano em que se despediu do futebol.1999: Ano em que foi eleito o melhor jogador do Século XX. 2013: Ano em que foi eleito Bola de Ouro Honorífico.

Ano em que foi eleito Bola de Ouro Honorífico. 2022: Ano em que morreu, aos 82 anos.