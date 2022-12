Velório e funeral de Pelé realizam-se no início da próxima semana

O velório de Pelé realiza-se na próxima segunda-feira no Vila Belmiro, o estádio do Santos, clube onde começou e fez praticamente toda a carreira. O corpo será levado do hospital para o estádio durante a madrugada. De acordo com o clube, o caixão será posicionado no centro do campo e as portas abrem ao público às 10h da manhã. O funeral acontece um dia depois, na terça-feira, numa cerimónia reservada à família.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.