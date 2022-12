"Fuga para a eternidade", jornais europeus despedem-se do "Rei" Pelé

Vários jornais europeus chamaram hoje para a capa a morte do ex-futebolista brasileiro Pelé, evocando, unanimemente, o 'Rei', que morreu na quinta-feira, aos 82 anos.

Em Portugal, apenas O Jogo dá a primeira capa toda a Pelé, com uma fotografia de um pontapé de bicicleta, acompanhado com a frase "fuga para a eternidade", lembrando o filme "Fuga para a Vitória", em que o brasileiro entrou.

A Bola coloca uma fotografia de Pelé, apenas acompanhada pelo nome do brasileiro e o ano de nascimento e o da morte, enquanto o Record destaca a morte do ex-futebolista no topo da primeira página, falando no "adeus do rei".

Os generalistas também destacam a morte de Pelé, com destaque para o Público, que ocupa quase toda a primeira página com uma fotografia, lembrando "o astro-rei do futebol sem fronteiras".

Em Espanha, o desportivo Marca ocupa toda a primeira página com o nome de Pelé, dizendo que "nunca antes quatro letras foram tão grandes", acompanhando com uma das mais icónicas fotos de festejos de Edson Arantes do Nascimento, o "Rei".

O As apresenta uma fotografia de Annie Leibovitz aos pés de Pelé, com o jornal madrileno a escrever apenas: "O Rei" 1940-2022.

O catalão Sport também ocupa grande parte da sua primeira página com uma foto do "Rei", dizendo que "falece aos 82 anos o que foi o melhor futebolista de todos os tempos".

Também os generalistas em Espanha chamam Pelé para a capa, com o El País, o ABC e o La Vanguardia a entitularam o brasileiro como o "rei".

O francês L'Equipe ocupa toda a primeira página com uma fotografia de Pelé, com a camisola da seleção brasileira, acompanhada pela simples frase: "Pelé, ele foi um rei".

Ainda em França, o Libération coloca uma fotografia de Pelé a cobrir toda a primeira página, lembrando o "jogador mítico da equipa do Brasil, três vezes campeão do mundo".

Em Itália, o La Gazzetta dello Sport também ocupa toda a primeira página com Pelé, "o campeão que deu felicidade ao Brasil e encantou o mundo".

"Era uma vez o rei", escreve em letras grandes o jornal desportivo italiano.