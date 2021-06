Guterres convidado a participar no próximo Conselho Europeu

O secretário-geral da ONU, António Guterres, será convidado para participar na próxima reunião do Conselho Europeu, no dia 24, o último na presidência portuguesa da União Europeia (UE), como o objetivo de reforçar a colaboração entre as instituições.

"Com o objetivo de reforçar a cooperação entre a UE e a ONU para enfrentar desafios globais, o presidente do Conselho Europeu [Charles Michel] vai convidar António Guterres para se juntar aos líderes da UE no próximo Conselho Europeu em 24 de junho", anunciou na rede social Twitter o porta-voz de Michel.

A reunião - a última a realizar-se na presidência portuguesa da UE,que termina no fim do mês -, terá na agenda questões de "multilateraismo,clima, direitos humanos, paz, desenvolvimento e recuperação global pós covid-19".