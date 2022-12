Pais devem ajudar os filhos a desenvolver pensamento crítico

Os fundadores do projeto Agarrados à Net, que pretende promover o bem-estar digital de crianças, jovens e adultos, defendem que os pais devem ser o "córtex pré-frontal" dos filhos, ajudando-os a pensar melhor e desenvolver pensamento crítico.

"Os adolescentes ainda não têm desenvolvido totalmente o cérebro, principalmente o córtex pré-frontal, que é a parte que nos ajuda a medir consequências e controlar impulsos. Muitas vezes dizemos que os pais têm esta obrigação, de ser o córtex pré-frontal dos filhos", disse à Lusa Cristiane Miranda, co-fundadora do Agarrados à Net.

A especialista falava à Lusa a propósito do estudo divulgado esta quarta-feira que indica que o uso do telemóvel por parte dos jovens continua elevado, que o contacto 'online' aumentou nos últimos anos, o mesmo acontecendo com a utilização da internet para fugir a sentimentos negativos e com os adolescentes que confessam já ter tentado passar menos tempo nas redes sociais, mas não conseguiram.

Tanto Cristiane Miranda como Tito de Morais, que é igualmente fundador do projeto MiudosSegurosNa.Net, consideram que mais importante do que o tempo passado 'online' é a qualidade dos conteúdos que os jovens acabam por consumir.

Sublinhando que os pais devem "ajudar os filhos a pensar melhor" e a desenvolver pensamento crítico, a especialista insiste: "isto só acontece com tempo e com presença dos pais".

Sobre a comunicação 'online', ambos assumem que comporta mais riscos, pois na conversa presencial há sinais -- como a movimentação corporal, a entoação e a expressão facial -- que escapam nas comunicações por mensagens ou na Net (sem uso de vídeo).

"Estes sinais ajudam a perceber as intenções das pessoas. É claro que há um maior risco quando lido com alguém que só conheço 'online', mas às tantas posso conhecer presencialmente alguém de forma muito superficial e falar com uma pessoa 'online' tantas vezes que acabo por a conhecer melhor. As coisas não são assim tão lineares quanto isso", afirma, por seu lado, Tito de Morais.

O fundador do projeto "MiudosSegurosNa.Net", que ajuda famílias, escolas e comunidades a promover a utilização responsável e segura das novas tecnologias de informação e comunicação por crianças e jovens, pede mais envolvimento dos pais: "Muitas vezes os pais querem um 'software' milagroso que possam instalar para pôr os filhos em segurança".

"E nós costumamos dizer que o melhor software para proteger os filhos é a massa cinzenta (...). Já vem pré-instalado, é gratuito, compatível com todos os sistemas operativos e quanto mais o usarmos mais eficaz se torna. Este é o melhor 'software'", sublinha, insistindo na necessidade de os pais ensinarem os filhos a "serem desconfiados".

É preciso "ensiná-los a pensarem de uma forma critica, tentarem distanciar-se das situações em que estão envolvidos, dando um passo atrás relativamente a tudo com que se confrontam 'online', e serem desconfiados para perceber se a rapariga loira com quem falam é mesmo uma rapariga, se será mesmo loira, se terá a idade que diz ter", acrescenta.

Lembra que "todos cometemos as nossas asneiras na adolescência que não queríamos que os pais soubessem" e frisa que o importante é "conseguir criar uma relação de confiança com os filhos".

"É importante que os filhos saibam que, mesmo que tenham cometido a maior das asneiras, podem ir ter com os pais e dizer-lhes, que a preocupação vai ser resolver o problema e não castigá-los pela situação em que se meteram", diz o responsável, prosseguindo: "nas escolas vimos infelizmente muitos miúdos a dizer que os pais, ou os professores, seriam os últimos a quem iriam pedir ajuda".

Normalmente - prossegue - "os primeiros a quem eles recorrem é aos pares, o que muitas vezes é problemático, porque em vez de termos um jovem metido num problema, passamos a ter dois ou três".