Proteger a saúde mental das mães

Esta é a principal conclusão de um estudo publicado no The Lancet que fez uma revisão sistemática internacional acerca deste tema.

Dados do Bipartisan Policy Center mostram que embora 37 dos 38 países da OCDE tenham licenças parentais pagas (a exceção são os EUA), a oscilação é grande: no limite vão das 12 semanas no México às 328 semanas em França. Este cálculo soma o tempo partilhado entre mães e pais, os tempos máximos previstos na lei e várias composições do agregado familiar. Portugal posiciona-se no ponto médio dos países da OCDE.

Em quarto lugar , pela qualidade da atenção prestada ao recém-nascido, desde logo em torno da questão do aleitamento materno. A maior disponibilidade financeira e de tempo das mães tem um efeito positivo no respeito do tempo intrínseco das crianças para a alimentação, descanso e construção da sua imunidade.

Outro fator a ter em conta é a percentagem do salário pago durante a licença. A variação é grande entre os países da OCDE, começando nos 27% e indo até 100%. Em Portugal, a comparticipação oscila entre 80-100%, de acordo com o período de concessão e da modalidade da licença.

Em quinto lugar, porque é preciso discutir as implicações destas evidências à luz da igualdade de género em termos laborais e de conciliação trabalho-família.

Este estudo não conseguiu identificar de forma tão clara a associação entre a licença parental e a melhor saúde mental dos pais. A questão não é que esta associação não exista, mas que é mais difícil de prová-la. Desde logo, pela menor robustez dos dados, na medida em que há menos pais a usufruir de licenças extensas: em média, os pais usufruem menos de metade do tempo de licença usufruído pelas mães.

A pretexto da proteção da saúde mental das mães, não se devem perpetuar diferenças entre homens e mulheres nas suas oportunidades profissionais, logo, também na sua condição financeira.

Segundo a Comissão Europeia, as mulheres trabalham o equivalente a mais 2 meses por ano do que os homens para ter um nível salarial igual e esta diferença acontece em todas as áreas profissionais, incluindo entre as profissões mais qualificadas. Sabe-se também qual o motivo: as mulheres ocupam o dobro do seu tempo face aos homens para cuidar dos filhos e com o trabalho doméstico.

No caso da licença parental, a principal opção política é o alargamento do período obrigatório da licença para o pai. Esta paridade ainda não acontece em muitos países. As principais exceções são a França, a Coreia do Sul, a Suécia ou a Islândia.

Este estudo recorda-nos o quanto a saúde mental tornou-se incontornável, sem que tenha deixado de estar envolto em controvérsias.

A controvérsia que este estudo ajuda a desmistificar é a suposta maior vulnerabilidade das mulheres às perturbações mentais. É preciso ir além das predisposições hormonais ou fisiológicas, porque a condição materna coloca as mulheres sob muito maior pressão familiar, laboral e financeira do que os homens. Fica claro o quanto a proteção laboral e salarial conseguem mitigar sintomas depressivos, sofrimento psicológico e esgotamento.