Saúde mental: “é importante estar atento aos sinais”

Francisco Miranda Rodrigues lembra que é importante estar atento quando se sente “aquela ansiedade generalizada que não passa” e quando não se consegue perceber como é que se sai dessa sensação.

Além disso, “se nós começamos, durante muito tempo, a ter uma irritabilidade que nos prejudica nas relações com os outros ou a ter problemas com o sono”, o psicólogo considera que “são situações que nos devem fazer despertar e procurar mais informação fidedigna”.

Pedir ajuda é o grande passo para a recuperação, por isso, em caso de dúvida, “telefone para a linha de aconselhamento do SNS 24. É prudente, não faz mal, não tem contraindicações e é, sem dúvida, uma forma de poder ter um contacto com um profissional dessa área", recomenda Francisco Miranda Rodrigues.

Além da irritabilidade e das perturbações no sono, há mais marcas de que algo não está bem. No dia a dia, são várias as situações que, se estivermos atentos, percebemos que é preciso recorrer a ajuda. (Veja o vídeo animado)

Acompanhe o especial Saúde Mental para mais informações. Nos próximos dias vamos publicar vários conteúdos.

