Crises de ansiedade e tentativas de suicídio: aumentam os pedidos de ajuda psicológica

Nos primeiros seis meses do ano passado, o INEM recebeu 600 pedidos de ajuda psicológica de crianças e jovens. Entre as principais razões para estes telefonemas estão crises de ansiedade e tentativas de suicídio.

Oito telefonemas recebidos pelos psicólogos do INEM foram de pais de crianças com menos de quatro anos. Cerca de 17 tinham filhos com idades entre os cinco e os 9 anos.

Na maioria dos telefonemas, os pais pediram ajuda para aprender a lidar com comportamentos de descontrolo emocional e de crises de ansiedade.

Os pedidos de ajuda psicológica têm aumentado. No ano passado, no primeiro semestre, os psicológos do INEM receberam 600 chamadas de ajuda.

As situações reportadas são mais graves, pois vão desde tentativas de suicídio, agressões, depressões e graves crises de ansiedade.

Aos pedidos de ajuda para adultos, a morte repentina de familiares, a guerra na Ucrânia ou a crise económica são gatilhos que estão por detrás das crises psicológicas.

O centro de apoio psicológico do INEM respondeu a 20.600 pedidos e ajuda tanto a adultos como a crianças, uma média de 55 por dia.