Empresas registaram perdas de 5,3 mil milhões de euros devido à saúde mental dos trabalhadores

A saúde mental dos trabalhadores causou perdas de 5,3 mil milhões de euros às empresas no ano passado. É o equivalente ao que o Governo gastou no ano de 2021 com as medidas de combate à covid-19.

A pandemia e a crise económica têm tido um grande impacto na saúde mental dos portugueses e isso tem consequências para as empresas.

Em média, cada trabalhador faltou oito dias ao emprego no ano passado por problemas de saúde psicológica. A perda de produtividade durante o horário laboral teve um impacto maior, quase 16 dias de trabalho foram dados como perdidos.

Para as contas das empresas, o absentismo representou perdas de 1,8 mil milhões de euros e a falta de produtividade 3,5 mil milhões de euros.

O trabalho noturno ou por turnos, o assédio moral e sexual e a fadiga são alguns dos riscos associados ao trabalho. Podem provocar consequências físicas ou psicológicas, como o stress, a ansiedade, depressão e o burnout. Dois em cada cinco trabalhadores portugueses tiveram algum destes problemas no ano passado.

O estudo conclui que as empresas poderiam reduzir as perdas de produtividade em cerca de 30% se apostassem na prevenção e promoção da saúde mental e poupariam cerca de 1,6 mil milhões de euros por ano.

Para que os números não continuem a disparar, a Ordem dos Psicólogos sugere que a saúde mental ganhe mais relevo na legislação laboral e que seja criada a figura do psicólogo do trabalho.