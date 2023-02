A Alemanha enviou um grupo especializado na localização e salvamento de vítimas soterrada. A equipa alemã vai prestar auxílio em Gaziantep, no sul da Turquia. São 43 técnicos com 7 cães treinados em operações de buscas de sobreviventes.

As últimas informações fornecidas pelo vice-presidente turco fazem aumentar para 5.021 o número de vítimas mortais no conjunto dos dois países, visto que a Síria confirmou a morte de 1.602 pessoas.

O balanço provisório dos sismos ocorridos na segunda-feira na Turquia e na Síria aumentou para mais de 5.000 mortos , enquanto decorrem as operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria.

As equipas de socorro mantêm-se nos locais afetados, com os trabalhos dificultados pelas baixas temperaturas que se registam na região.

