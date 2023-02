As dificuldades de quem ainda procura sobreviventes na Turquia e Síria

À espera de sinais de vida, nos escombros de Gaziantep, na Turquia, por várias vezes se calaram, esta quinta-feira, os socorristas.

Três dias depois dos sismos, e com temperaturas negativas na região, há cada vez menos hipóteses de encontrar sobreviventes. As equipas de busca e salvamento estão já no limite do esgotamento, como na cidade de Adana.

As prioridades viram-se já para os desalojados. Entre mais de vinte milhões de pessoas que habitam as áreas atingidos pelos sismos, há 500.000 que perderam tudo como em Kahramanmaras. Na província-epicentro, a população vai vagueando, por entre os destroços, à espera da chegada da ajuda organizada.

Cumprindo já a promessa desta semana, o Presidente turco que ganhou influência política com o terramoto de Istambul em 1999, continua a visitar as cidades destruídas.

Esta quinta-feira, Tayyiep Erdogan foi a Osmanye e a Gaziantep. Comeu e rezou com os desalojados e prometeu canalizar esforços oficiais para a reconstrução.