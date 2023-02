Sismo na Turquia e Síria: "Temos sempre de nos agarrar à esperança"

Para além da logística para a prestação de cuidados de saúde, há também o abrigo para quem está a salvo, mas não tem casa ou condições higiénicas em que viver

“Temos de pensar que as pessoas que já estão a viver no noroeste da Síria (…) são extremamente vulneráveis, estão a viver um conflito e por alguma razão ou outra ficaram nestes lugares, sendo já pessoas que estão limitadas - a questão da deslocação é mais que as pessoas não estão confortáveis a voltar a suas casas, têm receio que voltem a haver réplicas e, por isso, vão viver na rua, com neve e com temperaturas negativas, nestes cenários e, ainda pior, sem eletricidade, as pessoas vivem nos carros e tendas”, expôs o médico.