Homem perde 20 familiares na sequência do sismo na Síria

Na Síria, perto da fronteira com a Turquia, há localidades completamente devastadas e com um número ainda indeterminado de mortos devido ao sismo que abalou os dois países na segunda-feira.

Na cidade de Jinderis, muitos dos sobreviventes perderam tudo: casa, família, amigos. Três dias depois do sismo e com poucos meios de socorro, a grande maioria dos que são retirados dos escombros vêm já sem vida.

Um homem desta cidade do noroeste da Síria, ele próprio retirado dos escombros de um edifício, perdeu de uma só vez 20 familiares. Ferido, em luto e em choque, Abdelrahman Aly El Mahmoud permanece numa tenda improvisada, enquanto outros elementos da família são enterrados.

Durante durante hora e meia esteve debaixo dos escombros, com a mulher e as duas filhas. Uma delas morreu nos seus braços e a mulher ao seu lado. A filha mais velha, com dois anos e meio, sobreviveu.