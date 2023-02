Pai e filha resgatados ao fim de 80 horas no sudeste da Turquia

Com o tempo a passar, diminuem drasticamente, as hipóteses de sobrevivência ainda assim continuam a chegar imagens de resgates de sucesso que dão ânimo aos que continuam à procura de sobreviventes.

Soner Guner esteve mais de três dias debaixo dos escombros, enquanto o preparavam para ser colocado na ambulância, as equipas de resgate resumiram numa frase o que este homem queria ouvir. "VaI ter com a sua filha ao hospital de campanha".

Duas horas antes a filha tinha sido retirada com vida dos escombros do edifício onde os dois viviam, na cidade turca de Antakya.

As equipas de resgate têm noção de que nem sempre o desfecho é o esperado, mas nem por isso o empenho é menor, mesmo implicando riscos que compensam sempre que alguém é retirado com vida dos escombros.

Num dos locais mais afetados pelo sismo, no sudeste da Turquia, pai e filha foram resgatados depois de 80 horas debaixo do que sobrou do edifício de sete andares.