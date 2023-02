Exército austríaco suspende operações de resgate na Turquia

A notícia foi avançada por um porta-voz do país que justifica a retirada do exército austríaco das operações de resgate com o que diz ser um agravamento das “condições de segurança” no terreno.

O responsável fala à AFP em "confrontos entre grupos", mas não adianta pormenores. Para já, os soldados austríacos estão abrigados num dos acampamentos temporários na região de Hatay, no sul da Turquia a aguardar por instruções.

Este grupo de cerca de 80 membros da Unidade de Ajuda a Desastres das Forças Austríacas chegou a Hatay com 45 toneladas de equipamentos e conseguiu resgatar nove pessoas dos escombros.

De acordo com o balanço mais recente, mais de 24 mil pessoas morreram em consequência do violento sismo que abalou na madrugada de segunda-feira o sul da Turquia e a Síria, segundo balanços oficiais divulgados este sábado.

De acordo com a Afad, organismo de socorro turco, 20.665 cadáveres foram, até agora, retirados dos escombros na Turquia, e 3.553 corpos foram contabilizados na Síria, indica um balanço também oficial.

Estes números elevam para 24.218 o total de mortos nos dois países atingidos por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.