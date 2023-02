Bebé que nasceu sob os escombros do sismo na Síria adotada pelos tios

Passadas quase duas semanas do sismo, em Hatay, na Turquia celebra-se a vida de quem se salvou, como o menino que faz hoje 5 anos. Na Síria, a bebé que nasceu debaixo dos escombros foi adotada pelos tios. O número de mortos já ultrapassa os 46 mil.

Aafra tinha acabado de nascer e era já uma sobrevivente. A mãe deu à luz debaixo dos escombros de um prédio de 4 andares que se desmoronou no sismo. Os socorristas sírios resgataram a bebé com vida ainda ligada pelo cordão umbilical à mãe que, horas depois, acabou por morrer. O pai, as irmãs e o irmão também foram resgatados sem vida.

A bebé foi depois levada para o hospital onde foi tratada e agora, quase duas semanas depois do resgate, encontrou colo nos braços dos tios. Decidiram chamar-lhe Aafra, em homenagem à falecida mãe. Partilhará agora a vida com os tios e a prima recém-nascida.

Na Turquia, também se celebra a vida.Berfin, faz 5 anos. Foi uma das crianças que sobreviveu ao sismo. Em Hatay, os voluntários organizaram-lhe uma festa surpresa onde se juntaram outras crianças que também sobreviveram. No meio da destruição a noite foi de sorrisos para estas crianças que receberam brinquedos e doces.

Segundo a Organização Mundial da Saúde mais de 25 milhões de pessoas na Turquia e na Síria precisam de ajuda humanitária.