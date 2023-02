Sismo na Turquia: pelo menos 65 pessoas ligadas ao setor da construção foram detidas

A polícia turca já deteve 65 pessoas ligadas ao setor da construção civil, tendo emitido até este sábado 245 mandados de detenção por alegada negligência em relação a edifícios que colapsaram durante os sismos verificados em 6 de fevereiro.

O ministro da Justiça, Bekir Bozdag, confirmou este sábado terem sido detidas nas últimas horas mais cinco construtores, entre os quais o responsável por um edifício de apartamentos onde foi encontrada com vida uma pessoa 248 horas após os abalos.

Outro dos detidos, acusado de homicídios e de provocar lesões por negligência, foi capturado quando tentava fugir para as ilhas gregas num veleiro.

O Governo turco encetou uma grande operação de busca e detenção de centenas de construtores implicados no colapso de edifícios, também para apaziguar os ânimos da população.

Mais de 44.000 pessoas morreram na Turquia na sequência dos dois fortes sismos que atingiram o país e o norte da Síria em 06 de fevereiro, avançaram hoje as autoridades, que resgataram duas pessoas dos escombros.

Com cerca de 300 horas passadas sobre o terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter - com epicentro em território turco - e a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5, as hipóteses de encontrar sobreviventes vão diminuindo de dia para dia.

A região afetada pelos sismos estende-se por mais de 100 mil quilómetros quadrados, com cerca de 14 milhões de pessoas.

Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para 84,5 milhões de dólares (79 milhões de euros) o pedido internacional de ajuda financeira destinado às vítimas destes sismos.