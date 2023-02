Gana em luto pela morte de Chrsitian Atsu, um herói nacional

O corpo do jogador Chrsitian Atsu, vítima do sismo na Turquia, já está no Gana onde vã decorrer as cerimónias fúnebres.

Na pista do aeroporto de Accra, a capital do Gana, família, amigos e fãs prestam homenagem a Christian Atsu. O corpo do jogador de futebol chegou ao país natal, que está em luto pela morte do herói nacional.

Do Governo e da Federação Ganesa de Futebol, alguns representantes também marcaram presença no momento da chegada do corpo do jogador de futebol de 31 anos, encontrado entre os destroços do sismo.

Um jornalista local sublinha que "há muitas pessoas que gostam dele pela sua boa vontade e pelo seu apoio a obras de solidariedade em todo o país. É por isso que, além do futebol, o país está em luto pela morte de um herói nacional".

Nos próximos dias vão realizar-se as cerimónias fúnebres. As homenagens têm-se repetido um pouco por todo o mundo.