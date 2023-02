FPF lamenta "falecimento trágico e precoce" de Christian Atsu

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou este sábado "as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce" do internacional ganês Christian Atsu, cujo corpo foi encontrado sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia.

"A FPF expressa as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce, aos 31 anos, de um jogador que passou pelo futebol português entre 2009 e 2012", assinalou o organismo federativo, em nota de pesar divulgada no sítio oficial na Internet.

A federação lembrou que Atsu representou a equipa de juniores do FC Porto por um ano e meio, passando depois pelo Rio Ave, por empréstimo dos dragões, aos quais regressou para equipa principal, na época 2012/13 e "onde foi campeão nacional e vencedor da Supertaça" portuguesa.

O jogador ganês alinhou depois, sucessivamente, no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth (ambos de Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia).

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, na sequência do sismo de 06 de fevereiro que afetou também a Síria, anunciou este sábado o seu agente.

De acordo com os média turcos, o jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

A embaixada do Gana na Turquia e a Federação de Futebol do Gana alegaram, inicialmente, que o avançado havia sido encontrado vivo, mas posteriormente provou-se que a informação era falsa.