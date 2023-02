Sismo: Governo turco empenhado em construir casas

A cidade turca de Antakya, no província de Hatay, foi uma das mais afetadas pelo sismo da última semana. Nesta altura, as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes, como nos contam os enviados da SIC, o repórter Diogo Martins e o repórter de imagem, João Venda.

O Governo turco está empenhado em construir casas. Na cidade de Pazarcik, em que foi registado o epicentro do sismo, a normalidade parece estar de regressar. As operações de resgate terminaram no fim de semana e decorrem as demolições.

O Governo turco decidiu antecipar o pagamento de pensões e subsídios, que este mês vão ser o dobro do normal.