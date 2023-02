Novo sismo na Turquia e Síria: Guterres garante "ajuda adicional" da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou os novos terramotos que sacudiram esta segunda-feira o sudeste da Turquia e a Síria, garantindo que as equipas humanitárias estão no local "a avaliar a situação" e preparadas para "fornecer ajuda adicional".

O serviço de emergência nacional turco (Afad) localizou o epicentro do terremoto mais forte, de magnitude 6,4, no distrito de Defne, a sul da cidade de Antaquia, e registou uma segunda réplica, de magnitude 5,8, com epicentro em Samandag.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, adiantou que três pessoas morreram e 213 ficaram feridas, noticiou a agência Associated Press (AP).

Já no noroeste da Síria, em áreas ocupadas pelos rebeldes, mais de 130 pessoas ficaram feridas, adiantaram os socorristas das zonas rebeldes na Síria, os Capacetes Brancos, enquanto a agência estatal Sana relatou 47 feridos em Aleppo, devido ao pânico enquanto tentavam fugir.

Numa mensagem na rede social Twitter, António Guterres sublinhou que os seus pensamentos continuam com o povo da Turquia e Síria, enquanto "enfrentam o impacto de novos terremotos".