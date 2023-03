"É um milagre que continue vivo": cão resgatado 22 dias após o sismo na Turquia

Quando passam mais de três semanas após o sismo que atingiu a Turquia e a Síria , um cão foi retirado com vida debaixo dos escombros. Aconteceu na província turca de Hatay, quando uma equipa de resgate foi alertada pelos donos do cão e deslocou-se ao local, acabando por conseguir resgatar o animal, que está agora a receber tratamento.

Alex, da raça husky siberiano, esteve 22 dias debaixo dos escombros. "É um milagre que continue vivo, sem comida nem água durante tanto tempo", disse à agência Reuters Osman Polat, um dos socorristas que participou na operação.

"Havia um pequeno buraco no meio dos escombros, através do qual conseguimos alcançar o cão, depois de escavarmos com as mãos", explicou.

O insólito salvamento foi efusivamente celebrado pelos donos e pela equipa de resgate.