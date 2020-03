Juiz Ivo Rosa nega manipulação no sorteio da Operação Marquês

O juiz Ivo Rosa avisou esta quarta-feira, no primeiro dia do debate instrutório, que a Operação Marquês lhe chegou às mãos num sorteio regular, afastando suspeitas de manipulação.

"Ao contrário do que foi noticiado, não foi à quarta tentativa que o processo foi distribuído. O problema deveu-se à capacidade de rede. Assim que se estabeleceu a ligação, foi feita a distribuição", garantiu o juiz, referindo-se ao sorteio da fase de instrução do processo, a 28 de setembro de 2018.

O aviso foi feito no início da diligência, no Campus da Justiça, onde José Sócrates decidiu entregar agendas ao juiz para negar parte da acusação.

O antigo primeiro-ministro diz, por exemplo, que nunca interveio no processo de adjudicação do TGV. E relativamente a estadias no Algarve com o primo, garante que apenas esteve uma vez.

José Sócrates foi chamado pelo juiz Ivo Rosa para prestar novas declarações na instrução do processo Operação Marquês.

Esta quarta-feira, na chegada ao tribunal, o antigo primeiro-ministro disse que a acusação de que é alvo é "falsa, injusta e absurda" e tem motivações politicas.

