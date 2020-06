Defesa do primo de Sócrates fala em manipulação no sorteio inicial da Operação Marquês

A defesa do primo de José Sócrates diz que houve manipulação no sorteio inicial da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre.

As suspeitas regressaram ao debate instrutório do processo, que começou esta quarta-feira com a defesa de Joaquim Barroca, antigo administrador do Grupo Lena.

O Ministério Público acredita que do Grupo Lena têm origem seis dos 34 milhões de euros que terão chegado às mãos do ex-primeiro-ministro.