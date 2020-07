Operação Marquês sem data para a decisão instrutória

O juiz Ivo Rosa anunciou esta sexta-feira que ainda não tem data para a decisão instrutória da Operação Marquês.

O juiz titular do processo, que envolve 28 arguidos, entre os quais José Sócrates e Ricardo Salgado, justificou a ausência de data devido à especial complexidade do processo.

ANTÓNIO COTRIM/POOL

O debate instrutório, com as alegações das defesas dos arguidos que não pediram a abertura de instrução, terminou esta sexta-feira. Entre esses arguidos está o ex-presidente do Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado.

A Operação Marquês conta com 28 arguidos.