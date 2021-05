Operação Marquês. Joana Marques Vidal diz que decisão instrutória afeta prestígio da Justiça

Joana Marques Vidal considera que decisão instrutória do caso que envolve José Sócrates afeta o prestígio de sistema judicial. A antiga procuradora-geral da República sublinha mesmo que a opinião pública não compreendeu a decisão.

Foi no último dia de trabalho que Joana Marques Vidal, procuradora-Geral da República entre 2012 e 2018 abordou a forma como grande parte do país encarou a decisão do juiz Ivo Rosa na instrução da Operação Marquês.

Perante a reação pública a esta fase do processo judicial mais mediático dos últimos anos, em entrevista à Rádio Observador, Joana Marques Vidal deixou sugestões.

Joana Marques Vidal recusou ainda qualquer possibilidade de, um dia, entrar na vida política.