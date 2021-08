Ricardo Salgado pediu ao juiz Carlos Alexandre que desbloqueie o dinheiro congelado nas cauções dos casos Monte Branco e BES.

O objetivo é conseguir 10,7 milhões de euros para os devolver no processo da Operação Marquês, no qual o antigo banqueiro responde por três crimes de abuso de confiança.

Esta é a verba que o Ministério Público acusa o antigo banqueiro de desviar do Grupo Espírito Santo. A devolução será feita à massa insolvente, pagando aos credores e aos lesados do GES e pode fazer com que Salgado evite uma condenação.

Mesmo que Carlos Alexandre desbloqueie o dinheiro, a última decisão, isto é se será condenado ou não, cabe ao coletivo que o está a julgar no Campus da Justiça.

A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pela SIC.