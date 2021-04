“Tecnologia na Academia” ajuda universitários sem meios tecnológicos

Com a maioria das universidades a optar pelo ensino misto este ano letivo, os pedidos de ajuda dos estudantes sem meios tecnológicos para acompanharem as aulas online começaram a cair na Federação Académica do Porto (FAP).

Foi assim que nasceu a “Tecnologia na Academia”. A FAP recupera computadores antigos, doados por empresas ou antigos alunos, que depois entrega aos estudantes que deles precisam.

Para além deste projeto, a FAP lançou a campanha "Continuamos Academia". Já fizeram doações de alimentos em hospitais, dádivas de sangue e criaram uma plataforma online onde os estudantes podem colocar dúvidas ou falar sobre as dificuldades que atravessam.