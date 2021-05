Confrontos entre polícia e adeptos do Sporting no exterior de Alvalade

Elementos da polícia e adeptos do Sporting entraram em confronto esta terça-feira à noite, durante o intervalo do jogo com o Boavista, junto ao estádio de Alvalade, em Lisboa.

Os confrontos ocorreram devido ao lançamento de petardos, garrafas de vidro e objetos na direção das forças de segurança, assim que o jogo foi para intervalo.

As forças de segurança avançaram perto da zona das instalações das claques. Foram disparadas balas de borracha, que feriram adeptos e jornalistas. O INEM está a assistir as pessoas feridas.

As imagens mostram a carga policial das forças de segurança. A multidão dispersou do local, onde assistia ao jogo. No chão, há muitas garrafas de vidro partidas.

Há milhares das pessoas nas imediações do Estádio José Alvalade, desde o início da tarde desta terça-feira, para assistir ao jogo e apoiar a equipa. O Sporting joga com o Boavista. Se vencer, sagra-se campeão nacional.

O Sporting, que não conquista do título nacional há 19 anos, lidera o campeonato, com 79 pontos, mais cinco do que o FC Porto, segundo colocado, que tem mais um jogo.

