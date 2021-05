Festa do Sporting: "Apelo que fiz aos adeptos não foi atendido"

Os festejos do título de campeão nacional de futebol do Sporting, no Marquês de Pombal, em Lisboa, ficaram marcados por confrontos com a polícia.

Enquanto esperavam pela passagem da equipa leonina, os adeptos do Sporting tentaram soltar as barreiras montadas pelas autoridades e atiraram garrafas e petardos.

Por volta das 02:30, a polícia foi mesmo obrigada a uma intervenção mais musculada. Foram disparadas balas de borracha e várias pessoas tiveram de ser assistidas pelos bombeiros.

O secretário de Estado do Desporto diz que teve ocasião de expressar o que pensava sobre o planeamento que teria que existir, mas João Paulo Rebelo sublinha que as medidas a tomar seriam sempre das autoridades competentes.

"Situação dificilmente era evitável", afirmou.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.