Confrontos com a polícia durante os festejos do Sporting no Marquês de Pombal, em Lisboa

Os festejos do título de campeão nacional de futebol do Sporting, no Marquês de Pombal, em Lisboa, ficaram também marcados por confrontos com a polícia.

Enquanto esperavam pela passagem da equipa leonina, os adeptos do Sporting tentaram soltar as barreiras montadas pelas autoridades e atiraram garrafas e petardos.

Por volta das 02:30, a polícia foi mesmo obrigada a uma intervenção mais musculada. Foram disparadas balas de borracha e várias pessoas tiveram de ser assistidas pelos bombeiros. Houve detenções, mas a PSP ainda não fez um balanço da noite.

O Sporting sagrou-se campeão esta terça-feira, depois de 19 anos. Milhares de pessoas fizeram a festa em vários pontos da capital. A maioria sem máscara e sem cumprir o distanciamento social.