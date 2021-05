O percurso do Sporting rumo ao título

As conquistas, jornada a jornada

O Sporting estreou-se na I Liga com uma vitória por 2-0 em Paços de Ferreira. Na jornada seguinte, também levou a melhor frente ao Portimonense.

O primeiro empate da equipa de Alvalade surge com o FC Porto, num encontro com quatro golos. Seguiram-se cinco vitórias consecutivas: com o Santa Clara, Gil Vicente, Tondela, Vitória SC e Moreirense. Os “leões” golearam o Tondela e o Vitória com quatro golos sem resposta.

Com o Famalicão, o Sporting regista o seu segundo empate no campeonato. De regresso às vitórias, a equipa de Rúben Amorim consegue vencer o Farense, a Belenenses SAD, o SC Braga e o Nacional. Na 14.ª jornada, o Sporting empatou a uma bola com o Rio Ave, em Alvalade.

Nas seis jornadas seguintes, o Sporting conquistou sempre os 3 pontos, ao vencer o Boavista, o Benfica, o Marítimo, o Gil Vicente, o Paços de Ferreira e o Portimonense. Em casa do FC Porto, os “leões” empataram sem golos. Já com o Santa Clara, o Tondela e o Vitória marcaram pontos ao vencer.

Nas jornadas 25 e 26, o Sporting cede terreno ao empatar com o Moreirense e o Famalicão. Depois, vence o Farense e, na jornada seguinte, volta a empatar com a Belenenses SAD. Frente ao Sporting de Braga, ao Nacional e ao Rio Ave, carimba os três pontos no passaporte de campeão.

A equipa de Rúben Amorim alcançou 25 vitórias e sete empates e conseguiu o primeiro registo de sempre sem derrotas num campeonato a mais de 30 jornadas.

O campeonato do Sporting em imagens

