Sporting campeão. Os 28 golos do "Leão" fora de casa rumo ao título

Com 13 vitórias e três empates nas 16 deslocações realizadas pelo Sporting no campeonato até ao momento, os "leões" mostraram segurança e consistência sempre que jogaram fora de Alvalade.

O principal destaque vai para o clássico no Dragão, no qual os "leões" mantiveram inviolável a baliza de Adán (o único jogo caseiro em que o FC Porto não marcou) e conservaram, então à 21.ª jornada, a vantagem pontual de 10 pontos no topo da classificação.

Da vitória épica em Braga à reviravolta dramática em Barcelos, veja abaixo todos os 28 golos apontados pelo Sporting nos jogos fora em 2020/2021.

2.ª jornada

Paços de Ferreira 0-2 Sporting

3.ª jornada

Portimonense 0-2 Sporting

5.ª jornada

Santa Clara 1-2 Sporting

7.ª jornada

Vitória SC 0-4 Sporting

9.ª jornada

Famalicão 2-2 Sporting

11.ª jornada

Belenenses SAD 1-2 Sporting

13.ª jornada

Nacional 0-2 Sporting

15.ª jornada

Boavista 0-2 Sporting

17.ª jornada

Marítimo 0-2 Sporting

18.ª jornada

Gil Vicente 1-2 Sporting

23.ª jornada

Tondela 0-1 Sporting

25.ª jornada

Moreirense 1-1 Sporting

27.ª jornada

Farense 0-1 Sporting

29.ª jornada

SC Braga 0-1 Sporting

31.ª jornada

Rio Ave 0-2 Sporting

