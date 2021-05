Os números que marcam o 19.º título do Sporting

MAIOR SÉRIE DE INVENCIBILIDADE

Este foi o principal bastião do título leonino em 2020/2021. Completas 32 jornadas, o Sporting continua sem somar qualquer derrota no campeonato.

A maior ameaça a esta série aconteceu a 21 de abril, em Alvalade, quando os "leões" entraram nos últimos minutos em desvantagem no marcador diante da Belenenses SAD. Jovane, de penálti aos 90+6', fez o 2-2 final e manteve intacta a invencibilidade do "leão".

Um feito com honras de recorde absoluto na história do campeonato português: nunca uma equipa tinha ficado mais de 30 jornadas invicta na mesma época.

Os anteriores campeonatos com vencedores sem derrotas tiveram sempre 30 jornadas, nunca as 34 atuais. Conseguirá o Sporting terminar a época sem conhecer esse sabor? Faltam Benfica (fora) e Marítimo (casa).

JOSÉ COELHO

MAIS VITÓRIAS

Além de nunca ter sido derrotado, o emblema de Alvalade foi o que, em mais ocasiões, logrou a conquista dos três pontos: um total de 25 vitórias em 32 jornadas.

Para esse registo contribuiu, de forma substancial, o pragmatismo leonino nos minutos finais dos encontros. Essa foi também uma das estatísticas liderada pelo Sporting, a da equipa que mais pontos conquistou com golos marcados depois dos 75 minutos - foram 25 dos 82 somados até ao momento (cerca de 30%).

Pedro Nunes

MELHOR DEFESA

Um dos fatores que mais pesou na invencibilidade leonina foi a linha defensiva, com elevado destaque para o capitão Sebastián Coates, um autêntico esteio no último setor antes da baliza de Adán e forte candidato a MVP da Liga, que alia as competências defensivas a um faro apurado no ataque ao adversário (é o terceiro melhor marcador da equipa, com cinco golos).

JOSE SENA GOULAO

Em 32 jornadas, o Sporting soma apenas 15 golos sofridos, menos oito que a segunda melhor defesa do campeonato (a do Benfica) e conseguiu a proeza de não consentir golos em 20 dos 32 jogos.

MELHOR MARCADOR

Se a defesa leonina foi a mais competente da Liga, o ataque não ficou muito atrás. É o terceiro melhor, com 58 golos (só atrás de Benfica (61) e FC Porto (66)) e 18 deles foram apontados pelo mesmo jogador: Pedro Gonçalves.

Aos 22 anos, o avançado contratado em agosto ao Famalicão assumiu-se de forma precoce e regular como uma das figuras de proa da equipa de Rúben Amorim.

Os 18 golos apontados até ao momento valem-lhe o estatuto de melhor marcador do campeonato, em igualdade com o suíço Seferovic, do Benfica.

MÁRIO CRUZ

