Das lágrimas de Frederico Varandas à explosão de alegria no relvado. A festa em Alvalade

O apito final do jogo Sporting-Boavista deu aos leões a certeza: eram campeões nacionais. Desde os 36 minutos, com o golo de Paulinho, que a vitória estava cada minuto mais perto.

A emoção foi muita, dentro e fora do relvado: o presidente do Sporting, Frederico Varandas, não conteve as lágrimas de alegria.

A festa em Alvalade volta a acontecer depois de 19 anos sem conquistar o campeonato: