O Sporting colocou esta terça-feira termo a um jejum de títulos de campeão que durava há 19 anos, ao sagrar-se campeão português pela 19.ª vez, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.

No vídeo acima pode ver as principais imagens da festa leonina, no país e no mundo.