Ronaldo de regresso ao Sporting? Dolores Aveiro diz que vai convencer o filho

Depois de ter celebrado a vitória do Sporting no campeonato ainda na Madeira, a mãe de Cristiano Ronaldo está agora em Turim. Na terça-feira à noite, Dolores Aveiro disse que, nesta viagem, ia tentar convencer o filho a regressar a Alvalade.

A festa da família Aveiro começou cedo e foi sendo partilhada ao longo da noite nas redes sociais.

No Funchal, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o país, os adeptos do Sporting invadiram as ruas e alguns acabaram mesmo por aparecer junto à casa da mãe de Cristiano Ronaldo.

Da varanda, Dolores Aveiro deixou uma promessa:

"Para o ano ele joga lá em Alvalade. Amanhã vou convencê-lo".

Já esta quinta-feira, Dolores Aveiro partilhou uma foto com o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, o que indica que viajou, entretanto, para Itália. Mas não se sabe ainda se a prometida conversa aconteceu ou não

Certo é que não basta a vontade da mãe do jogador da Juventus, até porque o capitão da seleção portuguesa tem ainda um ano de contrato com o clube italiano, que em 2018 pagou ao Real Madrid mais de 100 milhões de euros pela transferência.

Ronaldo chegou ao Sporting com apenas 11 anos e aos 17 estava na equipa principal. Em 2003 deixou os leões, quando foi contratado pelo Manchester United.