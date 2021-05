Imprensa estrangeira destaca título conquistado pelo Sporting

A conquista do título de campeão português de futebol pelo Sporting está a ter eco na imprensa estrangeira, que destaca o fim do longo 'jejum' dos 'leões', coroados quase duas décadas depois do último troféu arrecadado.

"Sporting sagra-se campeão, 19 anos depois do último título", intitula o diário desportivo francês L'Équipe, salientando que "depois de 19 anos a ver o título nacional ser conquistado pelos rivais históricos, FC Porto e Benfica, o Sporting recuperou finalmente o título nacional", depois de um triunfo por 1-0 sobre o Boavista.

Noutra peça, o L'Équipe chama o treinador Rúben Amorim para destaque: "Como Rúben Amorim transformou o Sporting para reconquistar o título."

Em Espanha, o Mundo Deportivo alinha pelo mesmo diapasão, lembrando que "o Sporting proclama-se campeão 19 anos depois" e que "o conjunto de Rúben Amorim continua sem perder na Liga lusa, tendo duas jornadas pela frente para conseguir terminar invicto o campeonato".

Já o jornal Marca aponta as "10 razões para o Sporting ser campeão de Portugal 19 anos depois", numa época em que "FC Porto e Benfica partiam como favoritos, mas acabaram por ser os 'leões', liderados por Rúben Amorim, a conquistar a sua primeira Liga desde 2001/02".

Rúben Amorim, a 'estrelinha' de campeão, os compatriotas Adán e Porro, a competência nos jogos com os rivais e o facto de não ter tido jogos das competições europeias são alguns dos 10 pontos relevados pelo jornal espanhol, que faz ainda referência aos confrontos que se verificaram nas imediações do Estádio José Alvalade: "É triste quando imagens destas já não são notícia."

No Brasil, o site Globoesporte noticia que "com multidão nos arredores do [estádio] José Alvalade, Sporting é campeão português depois de 19 anos" e quebra a "hegemonia de FC Porto e Benfica", além de receber "cumprimentos do ídolo Cristiano Ronaldo".

Ainda em tons 'canarinhos', o Lance intitula "Sporting bate o Boavista e vence o campeonato português pela primeira vez em quase vinte anos", e o site da ESPN realça aquele que foi "um dos maiores feitos do futebol europeu na década".

Entre os desportivos nacionais, o jornal A Bola destaca que "golo de Paulinho decide e Sporting é campeão nacional", o Record apelida o jogo com o Boavista como "o momento de uma vida" e o O Jogo recorda a conquista do título nacional 19 anos depois, enquanto o site MaisFutebol exclama "enfim, campeão".

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.